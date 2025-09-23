В России будут выплачивать пенсии детям, рожденным с помощью ЭКО

Рожденным с помощью ЭКО спустя 300 дней после смерти отца при подтвержденном отцовстве

Фото: Дарья Пинегина

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий выплату социальной пенсии детям, рожденным с помощью ЭКО спустя 300 дней после смерти отца, при этом отцовство должно быть подтверждено.

Законопроект направлен на устранение пробела в системе соцобеспечения, так как действующее законодательство не предусматривает регулярные выплаты детям, зачатым с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и рожденным после указанного срока, даже при установленном отцовстве.

Страховая пенсия по потере кормильца полагается детям, находившимся на иждивении умерших родителей, однако дети, рожденные спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предлагается ввести новый вид социальной пенсии для таких детей, аналогичный по условиям и объему пенсии детям, родители которых неизвестны. Основанием для выплаты станут рождение ребенка после 300 дней после смерти генетического отца и подтверждение отцовства в судебном порядке.

Также Госдума одобрила ипотечные каникулы для семей с детьми до 1,5 лет.



Анастасия Фартыгина