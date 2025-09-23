Свободный денежный поток «Татнефти» за I полугодие упал в 3,2 раза до 36,89 млрд рублей

Согласно данным, EBITDA «Татнефти» составила 146,37 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в первом полугодии 2024 года

Фото: Максим Платонов

Свободный денежный поток ПАО «Татнефть» в первом полугодии 2025 года сократился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,89 млрд рублей, пишет Интерфакс.

Согласно данным, EBITDA «Татнефти» составила 146,37 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за этот период составила 58,015 млрд рублей, что в 2,6 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие в размере 14,35 рубля на акцию. Дивидендная политика компании предполагает распределение всех свободных денежных средств, не используемых в инвестиционной деятельности или на исполнение обязательств. Целевой уровень дивидендов установлен на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В первом полугодии 2025 года «Татнефть» добыла 13,42 млн тонн нефти, что на 1,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время добыча газа увеличилась на 2,3% и составила 440 млн кубометров.

Компания также отметила, что за полгода произвела 8,83 млн тонн нефтепродуктов, что на 4% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Выпуск газопродуктов вырос на символические 0,4%, достигнув 475 тысяч тонн.

Напомним, что число новых инвесторов в Татарстане выросло в 26 раз. Инвесторы выбирали бумаги «СПБ Биржи», «Сургутнефтегаза», X5, «Интер РАО», «Т-Технологии». По объему активов на текущий момент лидируют Сбер, «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром» и «Роснефть».



Анастасия Фартыгина