Число новых инвесторов в Татарстане выросло в 26 раз

СберИнвестиции рассказали, как инвестируют клиенты в Татарстане

В первом полугодии к СберИнвестициям в Татарстане присоединились в 26 раз больше инвесторов, чем за тот же период год назад. Во втором квартале жители республики выбирали акции для своих вложений чаще, чем в целом по стране. Таковы результаты исследования, которое провели СберИнвестиции, проанализировав активность клиентов брокера в Татарстане.

Во втором квартале клиенты СберИнвестиций в Татарстане предпочитали акции, они заняли 52% от объема всех нетто-покупок. Причем интерес к этому инструменту в республике был выше, чем в целом по стране, где доля составила 22%. Среди эмитентов по объему чистых вложений в Татарстане лидировали «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ, X5, «Аэрофлот». На второе место по популярности вышли корпоративные облигации (43%) — это меньше, чем в среднем по стране, где их доля с апреля по июнь достигла 48%. На третьем месте с результатом 2% оказались биржевые фонды (за исключением фондов денежного рынка, которые больше продавали, чем покупали).

С начала июля предпочтения инвесторов изменились. Топ нетто-покупок возглавили корпоративные облигации (72%). 12% пришлось на биржевые фонды, причем 5% — на фонды денежного рынка. Акции активно продавали, и их доля в структуре чистых вложений упала до 2%. Инвесторы выбирали бумаги СПБ Биржи, «Сургутнефтегаза», X5, «Интер РАО», «Т-Технологии». По объему активов на текущий момент лидируют Сбер, «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром» и «Роснефть».

Большинство инвесторов в Татарстане (39%) — в возрасте от 36 до 50 лет, 29% — 25—35 лет, 20% — старше 50 лет. 12% инвесторов моложе 24 лет. Среди клиентов мужчины составляют 60%, женщины — 40%.

Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера:

— Интерес к инвестициям в Татарстане стремительно растет. Так, с начала третьего квартала число наших клиентов в республике выросло уже на 38%. Инвесторы заинтересованы вкладывать на долгосрочную перспективу, поэтому выбирают ИИС-3. В регионе число таких счетов с начала года увеличилось на 87%.

