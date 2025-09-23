Егор Тарнавский возглавил Новошешминский район

После утверждения в должности Егор Тарнавский принес присягу и продолжил ведение заседания. По его предложению замглавы района была избрана Надежда Попкова

Фото: Михаил Захаров

Сегодня, на первом заседании Совета Новошешминского муниципального района V созыва, главой района был избран Егор Тарнавский. Его кандидатура получила поддержку 26 депутатов нового состава Совета в ходе тайного голосования.

В заседании принимали участие высокопоставленные лица, включая начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Тимура Галеева, депутатов Госсовета Марата Галеева и Розу Гайнутдинову, а также главного советника Управления по работе с территориями Администрации республики Салавата Рахимова. Заседание вел старейший депутат Совета Гумяр Сулейманов.

Тимур Галеев, представляя кандидатуру Тарнавского, отметил его эффективность и ответственность как руководителя, а также подчеркнул его большой опыт работы с людьми и коллективами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— От имени раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова на должность главы района предлагаю кандидатуру Егора Тарнавского, — сказал Галеев.

После утверждения в должности Егор Тарнавский принес присягу и продолжил ведение заседания. По его предложению замглавы района была избрана Надежда Попкова.

Заседание завершилось церемонией вручения удостоверений депутатам V созыва и награждением. Благодарственным письмом главы района была отмечена Елена Сальцина, которая долгие годы занимала пост главы Черемуховского сельского поселения.

Накануне Ленар Нургаянов стал главой города Агрыза.



Анастасия Фартыгина