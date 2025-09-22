Ленар Нургаянов стал главой города Агрыз

Ленар Нургаянов, 40 лет, является уроженцем села Терси Агрызского района

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

На первом заседании совета города Агрыз депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Ленара Нургаянова на пост главы города. Нургаянов, который с 2023 года занимал должность руководителя Агрызского района, выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул важность командной работы для достижения поставленных целей.

— От чистого сердца благодарю всех за оказанное доверие. Рассчитываю на вашу поддержку: только вместе, одной большой командой мы сможем идти к достижению поставленных целей по системному развитию родного Агрызского района, — отметил Нургаянов в своем обращении.

Ленар Нургаянов, 40 лет, является уроженцем села Терси Агрызского района. Он окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальностям «инженер» и «экономист-менеджер». В своей карьере он прошел путь от начальника управления сельского хозяйства в Елабужском районе (2018–2019) до замруководителя исполкома Елабужского района (2019–2020) и руководителя исполкома (2020-2023).



Также главой Тетюшей и Тетюшского района вновь стал Рамис Сафиуллов, а главой Верхнеуслонского района — Евгений Варакин.

Анастасия Фартыгина