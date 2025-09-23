Мошенники «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов

Злоумышленники представляются сотрудниками известных онлайн-платформ и, если собеседник отрицает наличие заказа, уверяют, что товар был оформлен в подарок

Фото: Артем Дергунов

Мошенники начали действовать под видом курьеров популярных маркетплейсов. Они звонят гражданам и сообщают о доставке оплаченного товара, прося подтвердить получение. Однако за этой схемой стоит план по выманиванию личных данных и денежных средств, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Злоумышленники представляются сотрудниками известных онлайн-платформ и, если собеседник отрицает наличие заказа, уверяют, что товар был оформлен в подарок кем-то из знакомых. Для повышения доверия мошенники могут назвать персональные данные жертвы, такие как фамилия, имя и адрес доставки — это может быть как место регистрации, так и фактическое место проживания или работы.

Следующий этап обмана включает просьбу сообщить код из СМС или пуш-уведомления, которое приходит на телефон во время разговора. На самом деле это одноразовый пароль от интернет-банка, который мошенники используют для доступа к счету жертвы и кражи денег.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как распознать обман?

подозрительный звонок: если вам звонят от имени сотрудников маркетплейсов с предложением подтвердить доставку оплаченного товара, будьте настороже, мошенники часто используют фразы о подарках, чтобы убедить вас в правдивости своих слов;

личные данные: если собеседник называет ваши персональные данные, это не означает, что он действительно представляет компанию, мошенники могут получить такую информацию из открытых источников;

запрос кода: никогда не сообщайте коды из СМС или пуш-уведомлений, настоящие сотрудники маркетплейсов не запрашивают такие данные.

Анастасия Фартыгина