В МВД России назвали топ-7 схем мошенников на досках бесплатных объявлений

Наиболее частой схемой обмана является продажа несуществующих товаров и услуг, которая составляет около 46% всех преступлений в этой сфере

Фото: Реальное время

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России обнародовало список самых распространенных схем мошенничества на площадках бесплатных объявлений.

По данным киберполиции, наиболее частой схемой обмана является продажа несуществующих товаров и услуг, которая составляет около 46% всех преступлений в этой сфере.

Среди примеров таких мошеннических объявлений ведомство выделило:

продажу популярных электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, по заниженной цене;

аренду квартир без предварительного просмотра;

предоплату за услуги ремонта автомобилей.

На втором месте по распространенности находится фишинг через поддельные страницы оплаты, который занимает 12% случаев. Мошенники рассылают жертвам ссылки на фальшивые сайты, имитирующие известные сервисы, где пользователи вводят данные своих банковских карт, после чего с них списываются деньги.

В списке также указаны другие распространенные схемы мошенничества:

обман с предоплатой через систему быстрых платежей (10%);

вымогательство под видом возврата средств (6%);

кража данных через удаленный доступ (5%);

социальная инженерия (4%).

Киберполиция призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным объявлениям, а также не вводить личные данные на неизвестных сайтах.

Напомним, что по словам официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленники больше не звонят жертвам — теперь они заставляют людей самостоятельно выходить на связь.

Анастасия Фартыгина