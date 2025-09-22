В МВД России назвали топ-7 схем мошенников на досках бесплатных объявлений
Наиболее частой схемой обмана является продажа несуществующих товаров и услуг, которая составляет около 46% всех преступлений в этой сфере
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России обнародовало список самых распространенных схем мошенничества на площадках бесплатных объявлений.
По данным киберполиции, наиболее частой схемой обмана является продажа несуществующих товаров и услуг, которая составляет около 46% всех преступлений в этой сфере.
Среди примеров таких мошеннических объявлений ведомство выделило:
- продажу популярных электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, по заниженной цене;
- аренду квартир без предварительного просмотра;
- предоплату за услуги ремонта автомобилей.
На втором месте по распространенности находится фишинг через поддельные страницы оплаты, который занимает 12% случаев. Мошенники рассылают жертвам ссылки на фальшивые сайты, имитирующие известные сервисы, где пользователи вводят данные своих банковских карт, после чего с них списываются деньги.
В списке также указаны другие распространенные схемы мошенничества:
- обман с предоплатой через систему быстрых платежей (10%);
- вымогательство под видом возврата средств (6%);
- кража данных через удаленный доступ (5%);
- социальная инженерия (4%).
Киберполиция призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным объявлениям, а также не вводить личные данные на неизвестных сайтах.
Напомним, что по словам официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленники больше не звонят жертвам — теперь они заставляют людей самостоятельно выходить на связь.
