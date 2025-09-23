В Казани разница в ценах на рынке аренды жилья достигает 25 раз

Жилье в столице Татарстана можно снять от 14 до 350 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Анализ рынка долгосрочной аренды жилья в Казани, проведенный «РБК Недвижимость», показал, что разница в стоимости самого дорогого и самого дешевого жилья составляет 25 раз. Жилье в столице Татарстана можно снять от 14 до 350 тыс. рублей.



Это ставит Казань в один ряд с другими крупными городами, такими как Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Новосибирск, Пермь, Воронеж и Волгоград.

Существенная разница в ценах аренды выявлена еще в следующих мегаполисах:

в 50 раз — в Санкт-Петербурге (от 18 тыс. руб. до 900 тыс. руб. в месяц);

в 33,3 раза — в Екатеринбурге (от 15 тыс. до 500 тыс. руб.) и Краснодаре (от 9 тыс. до 300 тыс. руб.);

в 30 раз — в Уфе (от 10 тыс. руб. до 300 тыс. руб.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование охватило 16 российских городов-миллионников и выявило значительный разброс цен на рынке аренды. В то время как в Москве разница между самой дешевой и дорогой квартирами достигает 129,3 раза, в Казани, как и в большинстве других мегаполисов, этот показатель значительно скромнее.

Общая тенденция указывает на то, что за стоимость самой роскошной квартиры в столице Татарстана можно арендовать от 15 до 30 самых бюджетных вариантов.



Рената Валеева