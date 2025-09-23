Хуснуллин: KazanForum способствует развитию исламского банкинга и привлечению инвестиций

Минниханов предложил провести следующий KazanForum 14 и 15 мая 2026 года

Проведение Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» способствует привлечению новых инвестиций, развитию исламского банкинга, а также увеличению туристического потока из мусульманских стран. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что подготовка к форуму, который пройдет в Казани в мае 2026 года, началась заблаговременно, учитывая задачи по увеличению инвестиций, развитию исламского банкинга и привлечению туристов из исламских стран.

— Большая задача [стоит] по увеличению инвестиций, работе исламского банкинга, работе по привлечению туристов из исламских стран. Это тоже требует отдельной специализированной работы, — подчеркнул вице-премьер.

По словам Хуснуллина, форум также играет важную роль в увеличении экспорта со странами исламского мира и налаживании системы взаиморасчетов, что напрямую влияет на достижение национальных целей России.

Вице-премьер подчеркнул, что интерес к KazanForum ежегодно возрастает, и задача организаторов — провести очередной форум на еще более высоком уровне. В рамках форума планируется провести встречу министров культуры стран исламского мира в Казани, а также организовать масштабную выставку с большим количеством участников.

На заседании оргкомитета форума глава Татарстана Рустам Минниханов предложил провести следующий KazanForum 14 и 15 мая 2026 года, что было поддержано советником президента РФ, ответственным секретарем оргкомитета форума Антоном Кобяковым.

— Мы видим растущий интерес отечественных и зарубежных коллег к казанской площадке, которая призвана выступать местом встречи, диалога и сотрудничества нашей страны и исламского мира. В текущем году в KazanForum приняли участие представители 96 стран мира, 82 субъектов России, международных институтов — в том числе это Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств, Всемирная исламская лига, — сказал Минниханов.

Напомним, XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходил в Казани с 13 по 18 мая и был посвящен теме «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».

