Краснов оценил возможность возвращения смертной казни в России

Об этом он рассказал в рамках рассмотрения его кандидатуры на должность председателя Верховного суда

Фото: Максим Платонов

Кандидат на пост председателя Верховного суда России, генпрокурор России Игорь Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в российскую правовую систему. Об этом пишет РИА «Новости».

Отвечая на вопрос в Совете Федерации в рамках рассмотрения его кандидатуры на должность председателя Верховного суда, он подчеркнул, что позиция государства по этому вопросу является окончательной.

— Мое мнение однозначно — это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации, — заявил Краснов.

4 июня председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.

В июне 2024 года глава Следкома России Александр Бастрыкин также выступал с инициативой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

Рената Валеева