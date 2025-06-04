В Госдуме попросили Путина рассмотреть отмену моратория на смертную казнь
Инициативу объяснили необходимостью дополнительной защиты граждан и суверенитета страны
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ТАСС.
В письме российскому лидеру Миронов указал, что в условиях угроз национальной безопасности для усиления мер защиты суверенитета и безопасности граждан, а также противодействия терроризму необходимо пересмотреть отношение к полному запрету смертной казни.
В июне 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также выступал с инициативой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.
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