В Госдуме попросили Путина рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

Инициативу объяснили необходимостью дополнительной защиты граждан и суверенитета страны

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ТАСС.

В письме российскому лидеру Миронов указал, что в условиях угроз национальной безопасности для усиления мер защиты суверенитета и безопасности граждан, а также противодействия терроризму необходимо пересмотреть отношение к полному запрету смертной казни.

В июне 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также выступал с инициативой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.



Дарья Сайфиева