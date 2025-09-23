Свияжск стал самым популярным железнодорожным туром в Татарстане

Поезда совершили 111 рейсов и перевезли почти 4 тыс. пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

Поездка в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» признана самым популярным пригородным железнодорожным туром в Татарстане в период с января по август 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

За первые восемь месяцев года составы, курсирующие по данному направлению, совершили 111 рейсов и перевезли почти 4 тыс. пассажиров.



Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Помимо Свияжска, высоким спросом среди жителей и гостей республики пользуется железнодорожный тур в Кукмор. Он включает в себя обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где производят знаменитые кукморские валенки. За указанный период этим туром воспользовались более 700 пассажиров.



Напомним, Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр может стать важнейшим перевалочным пунктом для международных и межрегиональных грузоперевозок.

Рената Валеева