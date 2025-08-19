Свияжский логоцентр станет ключевым транспортным узлом Поволжья — Нигматуллин

Стратегическое расположение открывает значительные перспективы для развития мультимодальных перевозок

Фото: Динар Фатыхов

Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр может стать важнейшим перевалочным пунктом для международных и межрегиональных грузоперевозок. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на Международном форуме «РОСТКИ».

— СММЛЦ является универсальным комплексом по переработке грузов, поступающих водным, железнодорожным, автомобильным транспортом. В дальнейшем он может стать крупным перевалочным пунктом экспорта и импорта грузов для всех регионов Поволжья, а также узловым речным портом для перевозки грузов по международным транспортным коридорам, — подчеркнул Нигматуллин.

По словам вице-премьера, стратегическое расположение СММЛЦ на пересечении международных транспортных коридоров Север — Юг и Запад — Восток открывает значительные перспективы для развития мультимодальных перевозок.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нигматуллин также отметил важность логистического комплекса имени Дэн Сяопина, расположенного вблизи Нижнекамска, для обслуживания промышленной зоны региона, подчеркнув его близость к Нижнекамску, Набережным Челнам и аэропорту Бегишево.

Он выразил уверенность в том, что договоренности, достигнутые на форуме, будут способствовать дальнейшему развитию логистической сферы и укреплению социально-экономического партнерства.

Китай станет важным партнером в реализации Национальной транспортной цифровой платформы.



Рената Валеева