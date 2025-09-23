В Казани ограничили движение по ряду улиц в связи с дорожными работами
Это касается улиц Яшь Кыч, Магистральной и Аметьевской магистрали
В Казани в связи с проведением дорожных работ введено временное ограничение движения по улицам Яшь Кыч, Магистральная и Аметьевская магистраль. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.
С 24 сентября по 1 октября в связи с обустройством светофорного объекта будет частично ограничена проезжая часть:
- ул. Яшь Кыч, в районе здания №1, в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Магистральная;
- ул. Магистральная, в районе здания №24 к.1.
С 1 октября по 30 декабря вводится полное закрытие тротуара на ул. Аметьевская магистраль, в районе здания №7, для производства работ по объекту «Реконструкция Ново-Ометьевского коллектора».
