В Казани ограничили движение по ряду улиц в связи с дорожными работами

Это касается улиц Яшь Кыч, Магистральной и Аметьевской магистрали

Фото: Реальное время

В Казани в связи с проведением дорожных работ введено временное ограничение движения по улицам Яшь Кыч, Магистральная и Аметьевская магистраль. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.

С 24 сентября по 1 октября в связи с обустройством светофорного объекта будет частично ограничена проезжая часть:

ул. Яшь Кыч, в районе здания №1, в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Магистральная;

ул. Магистральная, в районе здания №24 к.1.

С 1 октября по 30 декабря вводится полное закрытие тротуара на ул. Аметьевская магистраль, в районе здания №7, для производства работ по объекту «Реконструкция Ново-Ометьевского коллектора».

Рената Валеева