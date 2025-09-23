В Казани продлили ограничение движения по Аметьевской магистрали до конца года

Движение будет ограничено по Аметьевской магистрали в районе дома №7

Фото: Артем Гафаров

Ограничение движения транспорта по Аметьевской магистрали в Казани продлено до 30 декабря. Об этом сообщили в мэрии города. Причиной продления ограничений является продолжающаяся реконструкция коллектора.

Движение транспорта будет ограничено по Аметьевской магистрали в районе дома №7.

Напомним, ранее Минтранс Татарстана сообщил о временном прекращении движения транспортных средств по дороге Бавлы — Потапово — Тумбарла на участке км 1,5 — км 3,7 в Бавлинском районе.

Рената Валеева