В Казани продлили ограничение движения по Аметьевской магистрали до конца года
Движение будет ограничено по Аметьевской магистрали в районе дома №7
Ограничение движения транспорта по Аметьевской магистрали в Казани продлено до 30 декабря. Об этом сообщили в мэрии города. Причиной продления ограничений является продолжающаяся реконструкция коллектора.
Движение транспорта будет ограничено по Аметьевской магистрали в районе дома №7.
Напомним, ранее Минтранс Татарстана сообщил о временном прекращении движения транспортных средств по дороге Бавлы — Потапово — Тумбарла на участке км 1,5 — км 3,7 в Бавлинском районе.
