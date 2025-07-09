Аэропорт Геленджика возобновит работу для внутренних рейсов

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Минтранс сообщил о подготовке к возобновлению работы аэропорта Геленджика. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

— В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации, — говорится в сообщении Минтранса.

О дате открытия и начале продажи билетов будет объявлено дополнительно.

Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Его ввели после начала специальной военной операции на Украине.

Рената Валеева