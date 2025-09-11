Краснодарский аэропорт открылся для полетов. Он был закрыт с февраля 2022 года

Планируется запуск прямых рейсов из Казани и других городов России

Сегодня аэропорт Краснодара возобновляет обслуживание рейсов. Это стало возможным благодаря межведомственной группе, созданной Росавиацией, которая проработала вопросы безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Аэропорт не работал с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. За время простоя он поддерживал готовность к возобновлению работы. Все сотрудники прошли обучение и стажировки в аэропорту Сочи, что позволило сохранить кадровый потенциал.

На данный момент оба терминала, аэродром и специальная техника находятся в полной готовности. Летний ремонт 2024 года включал обновление рулежной дорожки и привокзальной площади, а также улучшение навигации и парковки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Возвращение аэропорта на карту маршрутов откроет новые возможности для жителей и бизнеса региона, а также сделает отдых на курортах Азовского и Черного морей более доступным.

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. Гендиректор компании заявил, что к концу сентября будет восстановлена международная программа полетов из Краснодара, включая рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай. Также планируется запуск прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

Анастасия Фартыгина