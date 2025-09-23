За хранение колясок и велосипедов в подъездах грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Жильцы многоквартирных домов, оставляющие коляски, велосипеды и другое имущество в подъездах, могут быть оштрафованы за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в комментарии ТАСС.

Депутат отметил, что в современных жилых комплексах предусмотрены специальные помещения для хранения колясок и велосипедов, соответствующие нормам пожарной безопасности и имеющие четкое назначение в проектной документации здания.

— Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит, оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, — подчеркнул Кошелев.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Захламление лестничных клеток влечет за собой ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривающую предупреждение или штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее россиянам напомнили о штрафах за курение на общих балконах — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. Законом запрещено курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, включая лестницы, подъезды и общие подъездные балконы. Штрафом также может обернуться курение в квартире, если запах табачного дыма проникает в соседние квартиры.

Также сообщалось, что собственники жилья могут получить штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб., если входная дверь в их квартиру открывается не внутрь, а наружу, так как это может препятствовать эвакуации соседей в случае пожара.

Рената Валеева