Депутаты предложили увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах

Авторы инициативы также предлагают ввести ответственность за повторное совершение данных правонарушений

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с инициативой о существенном увеличении штрафов за курение и распитие алкоголя в подъездах многоквартирных домов. Об этом пишет РИА «Новости».

Лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предлагают установить базовый штраф в размере до 15 тыс. рублей за данные правонарушения.

Авторы инициативы также предлагают ввести ответственность за повторное совершение данных правонарушений в течение года, увеличив штраф до 30 тыс. рублей или предусмотрев административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, депутаты считают необходимым установить административную ответственность для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК за непринятие мер по пресечению курения и распития алкоголя на общедомовых территориях, предусматривающую штраф до 200 тысяч рублей.

— Сейчас нарушители общественного порядка могут отделаться штрафом в 500—1 500 рублей, но такие санкции не работают… Наша цель — сделать законодательство реальным инструментом защиты комфортной и безопасной среды для всех жителей многоквартирных домов, — заявил Сергей Миронов. Яна Лантратова подчеркнула, что подобные действия ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, создают пожарную опасность и снижают качество жизни миллионов людей, поэтому права граждан на комфортную и безопасную среду обитания должны быть серьезно защищены.

Рената Валеева