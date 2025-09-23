Жилинспекция Татарстана выявила свыше 1200 нарушений при капремонте домов

Среди отстающих муниципалитетов выделили Казань, Нижнекамский и Альметьевский районы

Фото: Максим Платонов

Госжилинспекция Татарстана провела 1763 проверки многоквартирных домов, включенных в программу капремонта, и выявила 1256 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В программу капремонта 2024 года включено 915 многоквартирных домов. Работы завершены в 425 домах, однако инспекция приняла пока только 103 объекта. В 17 домах подрядчики к работам так и не приступили, ремонт перенесен на более поздний срок.

Основной претензией к региональному оператору НО «Фонд ЖКХ» является отставание от графиков выполнения сезонных видов работ. В 20 муниципальных образованиях в 85 домах до сих пор продолжаются работы по теплоснабжению, ремонту крыш и фасадов.

Среди отстающих муниципалитетов выделяются: Казань (8 МКД), Нижнекамский район (15 МКД), Альметьевский район (13 МКД), Высокогорский район (8 МКД), Зеленодольский район (6 МКД), а также Бугульминский, Нурлатский и Чистопольский районы (по 5 МКД).

Несмотря на выявленные недостатки, в инспекции отмечают положительную динамику в сравнении с прошлым годом. На текущую дату работы завершены в 425 домах, тогда как на 18 сентября прошлого года этот показатель составлял 321 дом. Также отмечается менее значительное отставание по сезонным работам по сравнению с прошлым годом, когда отставание превышало 20% от графика.

Общее выполнение работ по капремонту многоквартирных домов в Татарстане достигло 82%.



Рената Валеева