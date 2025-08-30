Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 82%

Вызывают опасение сроки завершения сезонных видов работ в 11 муниципальных образованиях

Фото: Олег Тихонов

Общее выполнение работ по капремонту многоквартирных домов в Татарстане достигло 82%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, выполнение сезонных работ достигло 91%. Сейчас ремонт проходит в 480 домах, уже обновлены 333. Завершить программные мероприятия на сегодня удалось в восьми муниципальных образованиях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Необходимо отметить, что вызывают опасение сроки завершения сезонных видов работ в 52 многоквартирных домах в 11 муниципальных образованиях — в Альметьевском, Нижнекамском, Зеленодольском, Менделеевском, Чистопольском, Тукаевском, Мензелинском, Камско-Устьинском, Нурлатском, Бугульминском районах и в Казани, — передает пресс-служба раиса Татарстана.

Главам муниципалитетов поручили взять ситуацию на особый контроль.

Напомним, в Татарстане на 90% выполнены работы по капремонту молодежных клубов. С 2019 года было обновлено 53 объекта на сумму 600 млн рублей.



Галия Гарифуллина