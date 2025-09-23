Франция, Бельгия, Люксембург, Монако и Мальта признали государственность Палестины

Накануне Великобритания, Канада и Австралия одновременно официально признали Палестину

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Францией Палестины. Заявление прозвучало на конференции по палестинскому вопросу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Франция стала пятой страной, признавшей Палестину за последние два дня.

— Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина, — заявил Макрон, пишет ТАСС.

Вслед за Францией о признании государственности Палестины объявили Бельгия, Люксембург, Монако и Мальта.

Накануне Великобритания, Канада и Австралия одновременно официально признали Палестину. Позднее к ним присоединилась Португалия. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что палестинские власти пообещали Оттаве и международному сообществу провести всеобщие выборы в 2026 году и другие необходимые реформы, включая демилитаризацию палестинского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на эти заявления, пообещав, что Израиль будет бороться против «лживой пропаганды» и призывов к созданию палестинского государства.

Напомним, в мае прошлого года Палестину признали Норвегия, Ирландия и Испания. Позднее такое же решение приняла Словения, а в июне — Армения. В то же время парламент Дании отклонил предложение о признании палестинского государства, ссылаясь на отсутствие необходимых условий.



Рената Валеева