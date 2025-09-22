Португалия после Канады, Австралии и Великобритании признала государственность Палестины

В 2026 году там обещали провести всеобщие выборы

Португалия вслед за Великобританией, Канадой и Австралией официально признала государственность Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел, его слова приводит SIC Noticias.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поддержал решение правительства, подчеркнув, что Лиссабон выступает за создание двух суверенных государств — Израиля и Палестины, живущих в мире в безопасности.

Признание государственности Палестины Великобританией, Канадой и Австралией произошло на фоне обещаний палестинских властей провести всеобщие выборы в 2026 году и реализовать необходимые реформы, включая демилитаризацию палестинского государства.

В ответ на эти заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль будет бороться против «лживой пропаганды» и призывов к созданию палестинского государства, заявив, что «Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет».

Напомним, что в мае прошлого года Палестину признали Норвегия, Ирландия и Испания. Впоследствии к ним присоединились Словения и Армения. В то же время парламент Дании отклонил предложение о признании палестинского государства.



Рената Валеева