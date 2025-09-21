Канада и Австралия признали государственность Палестины
Они предлагают свое партнерство в построении надежды на мирное будущее
Канада официально признала государственность Палестины. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, пишет ТАСС.
— Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля, — говорится в заявлении, опубликованном главой канадского правительства.
Затем аналогичное заявление сделала Австралия.
