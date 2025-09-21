Новости общества

Канада и Австралия признали государственность Палестины

16:11, 21.09.2025

Они предлагают свое партнерство в построении надежды на мирное будущее

Канада официально признала государственность Палестины. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, пишет ТАСС.

— Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля, — говорится в заявлении, опубликованном главой канадского правительства.

Затем аналогичное заявление сделала Австралия.

Рената Валеева

