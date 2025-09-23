Средства ПВО уничтожили 69 БПЛА над территорией России
Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 дронов на подлете к столице
Российские средства ПВО в период с полуночи до 07:00 мск 23 сентября уничтожили 69 украинских БПЛА над рядом регионов страны, включая Московский регион. Об этом сообщили в Минобороны.
— 23 сентября с полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым, — заявили в ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 дронов на подлете к столице во вторник.
Ранее жителей Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска предупредили об угрозе атаки БПЛА.
