Средства ПВО уничтожили 69 БПЛА над территорией России

Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 дронов на подлете к столице

Фото: Анастасия Фартыгина

Российские средства ПВО в период с полуночи до 07:00 мск 23 сентября уничтожили 69 украинских БПЛА над рядом регионов страны, включая Московский регион. Об этом сообщили в Минобороны.

— 23 сентября с полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым, — заявили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 15 дронов на подлете к столице во вторник.

Ранее жителей Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска предупредили об угрозе атаки БПЛА.



Рената Валеева