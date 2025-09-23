Новости общества

Для жителей Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска объявили угрозу атаки БПЛА

07:14, 23.09.2025

Ранее аэропорты Татарстана закрыли на прием и выпуск самолетов, в регионе продолжает действовать режим «Беспилотная опасность»

Жителей Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска предупредили об угрозе атаки БПЛА. Соответствующее сообщение поступило от МЧС. Им посоветовали спуститься в укрытия.

Напомним, что сегодня, 23 сентября, в Татарстане для обоих аэропортов введены планы «Ковер».

С 22 сентября в регионе действует режим «Беспилотная опасность».

