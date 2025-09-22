В МВД России назвали основные манипулятивные приемы мошенников, нацеленные на студентов

Мошенники часто создают иллюзию срочности и давления, подменяя личность ректоров и деканов через мессенджеры

Фото: предоставлено Школой 21

МВД России обнародовало основные схемы мошенничества, направленные на студентов. В числе самых распространенных методов — схема «фейк-босс», когда злоумышленники выдают себя за руководство вуза, и имитация атак на важные сервисы, сообщили в RT на русском.

По информации МВД, мошенники часто создают иллюзию срочности и давления, подменяя личность ректоров и деканов через мессенджеры.

— Руководство университета не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства в онлайн-формате. Все уведомления приходят только через официальные каналы вуза, — отметили в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специалисты также подчеркнули, что ситуации, требующие немедленного решения, возникают крайне редко. Если вас торопят с принятием решения, это может свидетельствовать о мошенничестве. Киберполиция фиксирует случаи манипуляций от лица органов власти, и в таких ситуациях рекомендуется немедленно прекратить разговор и проверить информацию по официальным телефонам ведомств.

Также в МВД России назвали топ-7 схем мошенников на досках бесплатных объявлений.



Анастасия Фартыгина