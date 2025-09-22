Польша признала недостаточную готовность к полной защите воздушного пространства

Страна нуждается в поддержке союзников по НАТО

Фото: Максим Платонов

Польша не обладает возможностями для полной защиты своего воздушного пространства от массированного вторжения. Об этом заявил директор Бюро национальной безопасности республики Славомир Ценцкевич в эфире радиостанции RadioZet.

— Мы не готовы полностью к тому, чтобы защищаться от массового вторжения воздушных судов вражеского государства. Нет ни одного государства, которое на 100% защищает свое воздушное пространство, но мы должны развиваться в этом отношении, — отметил Ценцкевич.

Он подчеркнул, что Польша в вопросах защиты воздушного пространства нуждается в поддержке союзников по НАТО.

— Без союзнической поддержки мы не можем обеспечить эти способности, даже временно, — добавил директор Бюро национальной безопасности.

Заявление Ценцкевича прозвучало на фоне участившихся инцидентов, связанных с нарушением воздушного пространства Польши.

Напомним, 18 сентября министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что причиной разрушения жилого дома в Люблинском воеводстве стала ракета, выпущенная истребителем F-16, а не беспилотник. Еще 10 сентября польская армия заявила об уничтожении нескольких объектов. Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что все беспилотники летели с территории Белоруссии.

Совбез ООН также проводил срочное совещание по инициативе Польши в связи с заявлением польского МИД о нарушении воздушного пространства страны Россией.

19 августа оперативное командование заявило о поднятии в воздух польской авиации в связи с предполагаемой активностью российской авиации на Украине.



Рената Валеева