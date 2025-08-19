Польские истребители вернулись на базы после их поднятия из-за «активности» России
Накануне оперативное командование заявило о поднятии в воздух польской авиации в связи с предполагаемой активностью российской авиации на Украине
Польские военные вернули на аэродромы поднятые ранее истребители, предположительно, из-за активности России на Украине. Как сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши во вторник, нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было, пишет РИА «Новости».
Накануне оперативное командование заявило о поднятии в воздух польской авиации в связи с предполагаемой активностью российской авиации на Украине, приведя в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Спустя несколько часов было объявлено о прекращении действий военной авиации в польском воздушном пространстве.
— Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства, — заявило командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО.
Подобные сообщения от польских военных в последнее время стали регулярными и зачастую совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны альянса, так как в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики используют мнимую «российскую угрозу» для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Россия также выражает обеспокоенность в связи с беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, называя это расширение «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно заявляла, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».