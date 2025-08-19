Польские истребители вернулись на базы после их поднятия из-за «активности» России

Накануне оперативное командование заявило о поднятии в воздух польской авиации в связи с предполагаемой активностью российской авиации на Украине

Фото: Максим Платонов

Польские военные вернули на аэродромы поднятые ранее истребители, предположительно, из-за активности России на Украине. Как сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши во вторник, нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было, пишет РИА «Новости».

Накануне оперативное командование заявило о поднятии в воздух польской авиации в связи с предполагаемой активностью российской авиации на Украине, приведя в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Спустя несколько часов было объявлено о прекращении действий военной авиации в польском воздушном пространстве.

— Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства, — заявило командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подобные сообщения от польских военных в последнее время стали регулярными и зачастую совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны альянса, так как в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики используют мнимую «российскую угрозу» для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Россия также выражает обеспокоенность в связи с беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, называя это расширение «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно заявляла, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Рената Валеева