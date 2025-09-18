Польша признала, что на жилой дом упала ракета F-16, а не дрон

Ранее польские власти утверждали, что на жилое здание упал БПЛА, частично его разрушив

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил в эфире телеканала TVN, что причиной разрушения жилого дома в Люблинском воеводстве стала ракета, выпущенная истребителем F-16, а не беспилотник, как утверждалось ранее. Об этом пишет РИА «Новости».

— Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб, — заявил Семоняк.

Ранее польские власти утверждали, что на жилое здание упал БПЛА, частично его разрушив. Во вторник издание Rzeczpospolita опубликовало статью, в которой говорилось, что это мог быть снаряд с истребителя.

Семоняк подчеркнул, что расследование инцидента продолжается и специалисты изучают обломки беспилотников и ракеты.

Данное признание последовало за заявлениями премьер-министра Польши Дональда Туска, который в среду сообщил о перехвате над территорией страны «представлявших опасность» дронов и голословно обвинил в случившемся Москву. Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызывали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, и объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации по этой теме с польскими коллегами.

Рената Валеева