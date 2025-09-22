Новости авто

08:11 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Татарстане временно закрыли участок дороги Бавлы — Потапово — Тумбарла

14:15, 22.09.2025

Ограничение продлится до 30 сентября

В Татарстане временно закрыли участок дороги Бавлы — Потапово — Тумбарла
Фото: Реальное время

Минтранс Татарстана сообщил о временном прекращении движения транспортных средств по дороге Бавлы — Потапово — Тумбарла на участке км 1,5 — км 3,7 в Бавлинском районе.

Ограничение движения вступает в силу с 23 сентября и продлится до 30 сентября. Причиной закрытия участка дороги является проведение капремонта водопропускной трубы.

взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

Водителям предлагается использовать для объезда следующие дороги:

  • объездная г. Бавлы;
  • Бавлы — Объездная г. Бавлы.

Ранее сообщалось, что капремонт дороги привел к временному ограничению движения на участке трассы М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода. Закрытие движения продлится до 15 октября.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Авто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также