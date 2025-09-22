В Татарстане временно закрыли участок дороги Бавлы — Потапово — Тумбарла
Ограничение продлится до 30 сентября
Минтранс Татарстана сообщил о временном прекращении движения транспортных средств по дороге Бавлы — Потапово — Тумбарла на участке км 1,5 — км 3,7 в Бавлинском районе.
Ограничение движения вступает в силу с 23 сентября и продлится до 30 сентября. Причиной закрытия участка дороги является проведение капремонта водопропускной трубы.
Водителям предлагается использовать для объезда следующие дороги:
- объездная г. Бавлы;
- Бавлы — Объездная г. Бавлы.
Ранее сообщалось, что капремонт дороги привел к временному ограничению движения на участке трассы М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода. Закрытие движения продлится до 15 октября.
