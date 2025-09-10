Новости общества

Движение по участку автодороги М-7 закрывается на месяц

14:29, 10.09.2025

Ограничения будут действовать с 15 сентября по 15 октября

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Капитальный ремонт автомобильной дороги приведет к временному ограничению движения на участке трассы М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода. Закрытие движения запланировано на период с 15 сентября по 15 октября 2025 года, сообщает Минтранс Татарстана.

Ограничения затронут участок дороги протяженностью 3 км — от отметки 4,1 км до 7,1 км в Рыбно-Слободском муниципальном районе республики.

Водителям предлагается альтернативный маршрут. Объезд закрытого участка будет проходить через населенный пункт Кутлу-Букаш по улицам Ленина и Ворошилова.

К зимнему сезону 2025/2026 годов подготовят автодороги, а также скорректируют оперативный план «Буран» и закрепят снегоуборочную технику.

Наталья Жирнова

