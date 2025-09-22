Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Казань

Его визит в столицу Татарстана, возможно, является одним из последних в должности Генпрокурора

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Казань с рабочим визитом. Сегодня он даст старт IV Всероссийскому турниру по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора РФ и откроет строительство спорткомплекса для юных лучников. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

В аэропорту его встретил прокурор РТ Альберт Суяргулов и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Турнир проходит на стадионе «Ак Барс Арена» с 22 по 26 сентября. В соревнованиях принимают участие более 600 юных спортсменов из разных регионов страны. Участники разделены на две возрастные категории и соревнуются в различных дисциплинах, включая стрельбу на дистанции 50, 60 и 70 метров, как в личном, так и в командном зачете.

Визит Краснова в Казань, возможно, является одним из последних в должности Генпрокурора. В 2025 году истекает срок его полномочий, и недавно Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила его кандидатуру на пост председателя Верховного суда России. Ожидается, что Краснов может занять эту должность в ближайшее время. Срок его полномочий на посту председателя Верховного суда составит 6 лет.

Рената Валеева