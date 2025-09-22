Совфед предложил стимулировать замену праворульных автомобилей в России

Кутепов предложил поэтапно заменить автомобили с правым рулем в России на более безопасный транспорт

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил поэтапно заменить автомобили с правым рулем в России на более безопасный транспорт, вводя меры государственной поддержки для водителей. Соответствующее письмо направлено первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, сообщает РИА «Новости».

— Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства, — говорится в тексте письма.

Сенатор подчеркивает необходимость планового и поэтапного характера регуляторных мер, сочетающихся со стимулирующими механизмами. В частности, предлагается разработать государственные программы субсидирования для граждан, решивших приобрести новый автомобиль.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кутепов также обращает внимание на необходимость обеспечения новых автомобилей необходимыми запасными частями и развитой сервисной инфраструктурой.

В своем письме он просит Дениса Мантурова рассмотреть возможность поручить Минпромторгу разработку комплекса мер по поэтапной замене автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства.



Рената Валеева