Во время солнечного затмения на Солнце произошел двойной выброс массы

Размеры каждого из протуберанцев достигали около миллиона километров, что в 70 раз превышает диаметр Земли

Во время солнечного затмения произошел синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев. Таоке редкое явление зафиксировано учеными лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие было зарегистрировано 21 сентября сразу несколькими космическими аппаратами, осуществляющими мониторинг Солнца. Началось оно около 22:30 мск, что совпало с максимальной фазой солнечного затмения, наблюдавшегося в южном полушарии Земли.

По данным ученых, размеры каждого из протуберанцев достигали около миллиона километров, что в 70 раз превышает диаметр Земли. Оба плазменных волокна прошли мимо орбит планет, одно выше, другое ниже плоскости эклиптики.

Это первое событие такого масштаба в сентябре, которое, по мнению специалистов, подтверждает сохранение у Солнца значительных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности.

Рената Валеева