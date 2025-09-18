Ученые: опасный астероид 2025 FA22 благополучно миновал Землю

Следующее возвращение к Земле ожидается через 11 лет

Фото: Реальное время

Астероид 2025 FA22, который в начале года возглавлял список потенциально опасных объектов, прошел мимо Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Астероид размером 130 на 290 метров прошел мимо Земли и Луны сегодня, в 10:41 мск, на минимальном расчетном расстоянии около 800 тыс. км и в сейчас удаляется от Земли.

Этот астероид был обнаружен в марте текущего года. Хотя вероятность столкновения оценивалась значительно ниже за сутки до минимального сближения, подтверждение того, что астероид действительно миновал Землю и Луну, стало возможным только сейчас.

Несмотря на удаление от Земли, яркость астероида на небе быстро растет, так как он пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, двигаясь от Солнца. Теперь, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью. Наибольшей яркости астероид достигнет 20—21 сентября, имея 15-ю звездную величину, что все еще не позволяет наблюдать его невооруженным глазом или в доступные любительские инструменты, но позволит увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 см и более.

Следующее возвращение астероида к Земле ожидается через 11 лет, 20 августа 2036 года, но на значительно большем расстоянии. Опасно близкие сближения прогнозируются в 2089-м и особенно в 2173 году.

Рената Валеева