ЕС согласовал с США 19-й пакет антироссийских санкций

Ограничения включат в себя запрет с 2027 года на импорт российского СПГ, импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора и др.

Европейский союз согласовал с Соединенными Штатами очередной, 19-й пакет антироссийских санкций, заявил в понедельник глава МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1.

— В ближайшие дни Европейский союз примет после 18-го пакета санкций новый крупный пакет санкций, который согласован с США впервые после возвращения Дональда Трампа к власти, — отметил Барро.

В пятницу Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат в себя запрет с 2027 года на импорт российского СПГ, импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции против ряда физлиц и организаций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против России.

После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тыс. физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки в Евросоюз или транзит через его территорию.

При этом в новом пакете санкций не предусмотрено введение ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России.



Рената Валеева