Проверка школы в Татарске после обрушения выявила нарушения при приемке к учебному году

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», в городе введен режим ЧС

Фото: Динар Фатыхов

Прокурорская проверка, начатая после частичного обрушения школы №5 в городе Татарске Новосибирской области, уже на первом этапе выявила нарушения при приемке учреждения к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что утром в воскресенье, 21 сентября, обрушилось правое крыло здания школы, построенного в 1937 году. В момент происшествия людей в здании не было, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», в городе введен режим ЧС.

— По результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний школа признана готовой к началу нового учебного года. Однако уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа, — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в обследовании школы перед началом учебного года участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку образовательного учреждения. Это, по мнению прокуратуры, не позволило получить объективные данные о соблюдении требований безопасности.

Уголовное дело расследуется Следственным управлением Следственного комитета РФ «по факту халатности должностных лиц администрации Татарского района».

В рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц школы и учредителя по направлению заявок и выделению бюджетного финансирования на проведение ремонта, регионального министерства образования, а также контрольно-надзорных ведомств, не принявших участие в обследовании школы.

Сообщается, что школа №5 была введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Ученики временно переведены на дистанционное обучение с последующим распределением в другие образовательные учреждения города.

В связи с произошедшим, организована проверка исполнения требований безопасности во всех школах региона, особое внимание уделяется учреждениям, введенным в эксплуатацию более 50 лет назад.

Рената Валеева