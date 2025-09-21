В Татарске обрушилась часть здания школы — завтра там планировались занятия

Двухэтажное здание школы было построено в 1937 году

Часть здания средней общеобразовательной школы №5 обрушилась в городе Татарске Новосибирской области в воскресенье утром. По предварительной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пострадавших нет, так как в момент обрушения людей в здании не было.

На месте происшествия работают спецслужбы. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента, для координации действий выехал и. о. Татарского межрайонного прокурора.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время на месте работает следственная группа, изъята необходимая документация, будет проведена судебная строительная экспертиза для установления причин обрушения и степени износа конструкции. Также будет выясняться, когда и кем проводились ремонтные работы в учебном заведении.

Двухэтажное здание школы было построено в 1937 году и во время Великой Отечественной войны использовалось в качестве военных казарм.

Рената Валеева