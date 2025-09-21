Новости происшествий

08:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарске обрушилась часть здания школы — завтра там планировались занятия

09:01, 21.09.2025

Двухэтажное здание школы было построено в 1937 году

Часть здания средней общеобразовательной школы №5 обрушилась в городе Татарске Новосибирской области в воскресенье утром. По предварительной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пострадавших нет, так как в момент обрушения людей в здании не было.

На месте происшествия работают спецслужбы. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента, для координации действий выехал и. о. Татарского межрайонного прокурора.

взято из телеграм-канала ГУ МЧС России по Новосибирской области

Следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время на месте работает следственная группа, изъята необходимая документация, будет проведена судебная строительная экспертиза для установления причин обрушения и степени износа конструкции. Также будет выясняться, когда и кем проводились ремонтные работы в учебном заведении.

Двухэтажное здание школы было построено в 1937 году и во время Великой Отечественной войны использовалось в качестве военных казарм.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также