Дамир Фаттахов стал главой исполкома Бугульминского района

На 46-й сессии Совета Бугульминского муниципального района единогласно утвердили Дамира Фаттахова на пост руководителя исполнительного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— В ближайшие месяцы нам вместе с жителями нужно актуализировать стратегию развития района и разработать план приоритетных проектов на ближайшие пять лет. Делать это будем вместе с жителями — в формате общественных обсуждений, соучаствующего проектирования, стратегических сессий, — заявил Фаттахов.

На сессии присутствовали зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов и другие высокопоставленные чиновники, которые поддержали кандидатуру нового главы исполкома.

Дамир Фаттахов занял должность исполняющего обязанности руководителя исполкома в конце мая 2025 года. Ранее, с 2018 по 2021 год, он работал министром по делам молодежи Татарстана, а затем до сентября 2024 года занимал пост заместителя руководителя Росмолодежи.

Накануне Дамир Фаттахов поделился итогами первой рабочей недели. Он подчеркнул, что пока не спешит с кадровыми перестановками, предпочитая объективно оценить потенциал каждого сотрудника администрации.

Анастасия Фартыгина