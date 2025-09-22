Поставки говядины из Индии в Россию увеличились в 33 раза

В июле индийские компании экспортировали в Россию мясо крупного рогатого скота на сумму $21,2 млн

Поставки индийской говядины в Россию в июле 2025 года увеличились в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли и промышленности Индии, пишет РИА «Новости».

В июле индийские компании экспортировали в Россию мясо крупного рогатого скота на сумму $21,2 млн, что значительно превышает показатели июля 2022 года, когда объем поставок составил всего $640 тыс.

Общий объем поставок индийской говядины в Россию за первые семь месяцев текущего года также показал значительный рост, достигнув $62,8 млн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в июле Индия экспортировала мяса на сумму 401 млн, что превышает показатели прошлого года ($310 млн). Основными импортерами индийской мясной продукции в июле стали Вьетнам ($81 млн), Малайзия ($54 млн) и ОАЭ ($37 млн). Россия заняла седьмое место в списке крупнейших покупателей.

Рената Валеева