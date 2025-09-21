Новости общества

Король Малайзии посетил Болгар в сопровождении Рустама Минниханова

15:24, 21.09.2025

15:24, 21.09.2025

Фото: Динар Фатыхов

Король Малайзии Султан Ибрагим совершил визит в древний город Болгар, где ознакомился с его богатой историей и местными достопримечательностями. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В ходе экскурсии гостю рассказали о значимом историческом событии — принятии ислама Волжской Булгарией 1103 года назад. Король Малайзии проявил большой интерес к историческому наследию Болгара.

Особое впечатление на Султана Ибрагима произвел самый большой в мире печатный Коран, находящийся в городе.

— Король рекомендует Татарстан, — отметила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем сообщении.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Султан Ибрагим прибыл в Болгар по Волге на скоростном пассажирском судне А145, произведенном на Зеленодольском судостроительном заводе. Минниханову представилась возможность продемонстрировать Королю преимущества этого современного судна.

Галимова подчеркнула, что судно глиссирующего типа класса «река — море» способно развивать скорость до 40 узлов.

19 сентября король Малайзии прибыл с визитом в Казань.

Рената Валеева

Татарстан

