Король Малайзии прибыл с визитом в Казань, в этот раз не на золотом самолете

Султан Ибрагим поздравил Минниханова с вступлением в должность

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл с визитом в Казань. Об этом сообщила пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

В аэропорту высокого гостя встретил раис республики Рустам Минниханов.

Султан Ибрагим поздравил Минниханова с вступлением в должность.

— И снова здравствуйте! В Казань с визитом прибыл… Король Малайзии Султан Ибрагим. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Гость поздравил раиса республики с вступлением в должность. P. S. сегодня у Рустама Минниханова еще много рабочих встреч, — написала Лилия Галимова.

В прошлый раз король Малайзии прилетал в Татарстан 8 августа. До этого в Москве он провел встречу с лидером России Владимиром Путиным.

Рената Валеева