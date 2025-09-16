Новости общества

В России на 90% сократились продажи слабоалкогольных напитков

18:05, 16.09.2025

Это связывают со снижением спроса

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году в России наблюдается снижение спроса на слабоалкогольную продукцию. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

За первые восемь месяцев 2025 года розничные продажи этой категории напитков упали почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации составил 1,214 млн декалитров.

Общее снижение продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 11,4%. За отчетный период было реализовано 132,553 млн декалитров спиртных напитков.

Россия сократила импорт вина на треть. Общий объем закупок упал с $433,8 до $304,5 миллиона.

Наталья Жирнова

