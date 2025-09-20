Казанцы на третьем месте по расходам на осенний отдых в Минске

Перелет и проживание в столице Беларуси на двоих обойдутся в 94 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Казань занимает третье место среди российских городов по стоимости бюджетного отдыха в Минске в октябре. Паре, отправляющейся в столицу Беларуси, перелет и проживание обойдутся в 94 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту».

В исследовании указано, что за 95 тыс. рублей на двоих можно провести неделю, выбрав такие направления, как Астана, Сухум, Гагра, Бухара и Минск. Лидером по доступности стал Минск: пара сможет уложиться в 60 тыс. рублей, если отправится из Москвы или Санкт-Петербурга. Однако для жителей Казани стоимость значительно выше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другие направления также предлагают доступные варианты отдыха. Например, поездка в Астану обойдется в 62 тыс. рублей. В Сухуме пара сможет провести неделю за 26—41 тыс. рублей, что в том числе зависит от вида транспорта, которым добираются до места отдыха.

Напомним, что Татарстан стал одним из самых доступных регионов для проведения осеннего отпуска.



Анастасия Фартыгина