Татарстан вошел в топ бюджетных направлений для осеннего отдыха

Из Санкт-Петербурга в республику можно съездить за 64 тыс. рублей на двоих туда обратно

Фото: Мария Зверева

Татарстан стал одним из самых доступных регионов для проведения осеннего отпуска. По данным сервиса путешествий «Туту», в октябре можно провести недельный отпуск вдвоем, потратив около 70 тыс. рублей.

Республика заняла второе место среди популярных направлений, уступив только Москве. Доля же туристических маршрутов в Татарстан составляет 5%. Это место республика делит вместе с Санкт-Петербургом. Следом за ними — Самарская область и Ставропольский край — 4%.

По данным специалистов, если ехать в столицу России из Татарстана, то поездка на двоих туда обратно может обойтись в 51 тыс. рублей. А если ехать из Санкт-Петербурга в Татарстан, то поездка на самолете обойдется в 64 тыс. рублей.



Бронь номеров в Казани на новогодние праздники выросла вдвое. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова