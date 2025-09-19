Новости общества

Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в борьбе с санкциями

21:59, 19.09.2025

Российская сторона поддержала Венесуэлу в защите ее суверенитета

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Венесуэла провели консультации по вопросам противодействия односторонним санкциям. Об этом сообщает МИД России.

На консультациях стороны обсудили, как противостоять незаконным ограничениям и защитить международное право.

Россия поддержала Венесуэлу в защите ее суверенитета, а обе страны выступили против политизации международного правосудия.

— Консультации подтвердили твердое убеждение сторон в необходимости укрепления верховенства международного права, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее США увеличили награду за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до $50 млн. Штаты обвиняют его в наркотерроризме.

Наталья Жирнова

