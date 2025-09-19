Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в борьбе с санкциями
Российская сторона поддержала Венесуэлу в защите ее суверенитета
Россия и Венесуэла провели консультации по вопросам противодействия односторонним санкциям. Об этом сообщает МИД России.
На консультациях стороны обсудили, как противостоять незаконным ограничениям и защитить международное право.
Россия поддержала Венесуэлу в защите ее суверенитета, а обе страны выступили против политизации международного правосудия.
— Консультации подтвердили твердое убеждение сторон в необходимости укрепления верховенства международного права, — сказано в сообщении ведомства.
Ранее США увеличили награду за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до $50 млн. Штаты обвиняют его в наркотерроризме.
