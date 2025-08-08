США увеличили награду за информацию, ведущую к аресту Мадуро, до $50 млн

Вашингтон впервые предъявил обвинения Мадуро в наркотерроризме в марте 2020 года

Соединенные Штаты Америки увеличили размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до $50 млн. Об этом заявила министр юстиции — генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X.

— Сегодня министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро, — написала Бонди. В сопровождающем публикацию видео она утверждает, что президент Венесуэлы «использует международные террористические организации» для якобы поставок наркотиков в США. Минюст США называет Мадуро «одним из крупнейших в мире наркоторговцев» и считает, что он «представляет угрозу национальной безопасности» США.

США впервые предъявили обвинения Мадуро в наркотерроризме в марте 2020 года, во время президентства Дональда Трампа, и назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к его «аресту и/или признанию виновным». Администрация Джо Байдена, в свою очередь, не признала результаты президентских выборов в Венесуэле 28 июля прошлого года, на которых победил Мадуро.

Перед вступлением Николаса Мадуро в должность президента Венесуэлы 10 января текущего года президент Байден провел встречу с оппозиционером Эдмундо Гонсалесом, которого назвал «избранным главой государства», и одновременно увеличил награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, до $25 млн.

9 апреля 2025 года Мадуро, подписал конституционный декрет о введении чрезвычайного экономического положения.

