В ГД предложили усилить кибербезопасность авиаресурсов

В Думе отметили необходимость максимального уровня защиты публичных ресурсов аэропортов

Фото: Максим Платонов

После взлома сайта аэропорта «Пулково» депутат Госдумы Антон Горелкин выступил с предложением усилить кибербезопасность авиационных ресурсов. Об этом он написал в своем канале в Mах.



— Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами, — написал депутат в канале на платформе Max.

Горелкин подчеркнул необходимость максимального уровня защиты публичных ресурсов аэропортов от возможных хакерских атак.

Напомним, что сайт аэропорта «Пулково» подвергся хакерским атакам в пятницу. Несмотря на это, аэропорт работал в штатном режиме.

Наталья Жирнова