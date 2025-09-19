Сайт аэропорта Пулково подвергся взлому

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме и регистрация на рейсы осуществляется без изменений

Фото: Максим Платонов

Официальный сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке, в результате чего его работа в настоящее время ограничена. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

— Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта, — говорится в сообщении.

Администрация аэропорта подчеркивает, что, несмотря на инцидент, Пулково продолжает работать в штатном режиме и регистрация на рейсы осуществляется без изменений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным онлайн-табло казанского аэропорта, задержек рейсов, связанных с ситуацией в Пулково, не наблюдается.

Вчера «Реальное время» сообщало о переходе российских аэропортов и авиакомпаний на отечественное программное обеспечение. Накануне сообщалось, что более 60 российских авиагаваней и десятки авиакомпаний внедрили российские аналоги систем для управления стойками регистрации, бронирования авиабилетов и поиска багажа.

Напомним, что ранее, 28 июля, в работе информационных систем «Аэрофлота» также произошел сбой, вызвавший массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ квалифицировала этот инцидент как хакерскую атаку и возбудила уголовное дело.

Рената Валеева